НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Для сельских школ Карагандинской области закупили автобусы

7 Декабря 2022, 14:56
Для сельских школ Карагандинской области закупили автобусы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области обновился автопарк сельских школ. В этом году для подвоза детей из 121 отдалённого населённого пункта до школ закупили 27 новых автобусов, передает МИА «Казинформ».

Их собрали на автобусном заводе в Сарани. Они отвечают всем требованиям безопасности. Имеют механизмы блокировки движения при открытых дверях, проблесковые маячки, пандусы для детей с особыми потребностями. В автобусах есть система ограничения скорости до 60 километров в час, сиденья оборудованы ремнями безопасности, также имеются и специальные стеллажи для школьных рюкзаков.

Кроме этого, в регионе строят новые школы. В Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах взамен аварийных возведут две школы. Всего за три года в области построят 22 школы, в том числе 16 – по национальному проекту «Комфортная школа».

В регионе повышается и доступность образования для особенных детей. В этом году открылось пять специальных организаций. Заработал первый в области Центр поддержки детей с аутизмом.


Теги:
Новости по теме
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Более 10 ДТП с участием автобусов произошло в этом году в Карагандинской области
Какие нарушения в автобусах выявили полицейские Тараза
Читайте также
Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
Женис Касымбек поблагодарил карагандинцев за поддержку
Автостанции для водителей общественного транспорта появятся в Алматы
Поставщики электроэнергии в Карагандинской области пытались необоснованно завысить цены
Производство легковых автомобилей выросло в Казахстане на 29,8% за год
Прямая ответственность руководства компании - Алихан Смаилов о гибели работника АМТ
Гибель рабочего на «АрселорМиттал Teмиpтay»: возбуждено уголовное дело
Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев

Лента новостей