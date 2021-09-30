Для сдерживания цен на социально значимые продукты выделят 2,7 млрд тенге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные продукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

«Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные продукты проводим работу по нескольким направлениям: увеличиваем количество участников и сумму, выделяемую торговым сетям по проекту «оборотный механизм», проводим сезонные ярмарки, за счёт частных инвестиций ведем строительство ряда крупных проектов, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности. Встретился с представителями торговых сетей, рынков, производителями продукции.

Первое. По проекту «Оборотный механизм» на закуп продовольствия дополнительно выделяем 2,7 млрд тенге. В проекте «Оборотный механизм» участвуют такие сети, как «Magnum», «Анвар», «Астыкжан», «Кенмарт», «Вкусмарт», «Аян», «ТД «Акмол», рынки «Шапагат», «Small», «Сарыарка» и ряд магазинов у дома. Ежегодно увеличиваем сумму финансирования.

Второе. Заключили договоры с рядом производителей и поставщиками на мясную, овощную, бакалейную и молочную продукцию. Также законтрактовали порядка 14 тыс. тонн овощей. Прорабатываем вопрос по дополнительному закупу овощей, муки, мяса говядины и др.

Третье. Сдерживать цены и продавать продукцию ниже рыночных, снабжать рынок отечественными продуктами нам помогает проведение сельскохозяйственных ярмарок. Ярмарки с участием регионов страны стартовали ещё 22 августа, продлятся до конца октября. На прошедших ярмарках было реализовано более 2 тыс. тонн продукции.

Четвёртое. За счёт частных инвестиций ведётся строительство ряда крупных и важных проектов для обеспечения продовольствия: три оптово-распределительных центра, два тепличных комплекса, хлебокондитерский комбинат. Кроме того, поддержали строительство производственно-пищевого комплекса, это молокоперерабатывающий завод, хлебокондитерский комбинат, овощехранилище.

Озвученные меры позволят обеспечить продовольственную безопасность, снабдить рынок местным товаром, сдерживать цены на социально значимые продукты», - написал аким столицы.