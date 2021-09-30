Для сдерживания цен на социально значимые продукты выделят 2,7 млрд тенге в Нур-Султане
«Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные продукты проводим работу по нескольким направлениям: увеличиваем количество участников и сумму, выделяемую торговым сетям по проекту «оборотный механизм», проводим сезонные ярмарки, за счёт частных инвестиций ведем строительство ряда крупных проектов, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности. Встретился с представителями торговых сетей, рынков, производителями продукции.
Первое. По проекту «Оборотный механизм» на закуп продовольствия дополнительно выделяем 2,7 млрд тенге. В проекте «Оборотный механизм» участвуют такие сети, как «Magnum», «Анвар», «Астыкжан», «Кенмарт», «Вкусмарт», «Аян», «ТД «Акмол», рынки «Шапагат», «Small», «Сарыарка» и ряд магазинов у дома. Ежегодно увеличиваем сумму финансирования.
Второе. Заключили договоры с рядом производителей и поставщиками на мясную, овощную, бакалейную и молочную продукцию. Также законтрактовали порядка 14 тыс. тонн овощей. Прорабатываем вопрос по дополнительному закупу овощей, муки, мяса говядины и др.
Третье. Сдерживать цены и продавать продукцию ниже рыночных, снабжать рынок отечественными продуктами нам помогает проведение сельскохозяйственных ярмарок. Ярмарки с участием регионов страны стартовали ещё 22 августа, продлятся до конца октября. На прошедших ярмарках было реализовано более 2 тыс. тонн продукции.
Четвёртое. За счёт частных инвестиций ведётся строительство ряда крупных и важных проектов для обеспечения продовольствия: три оптово-распределительных центра, два тепличных комплекса, хлебокондитерский комбинат. Кроме того, поддержали строительство производственно-пищевого комплекса, это молокоперерабатывающий завод, хлебокондитерский комбинат, овощехранилище.
Озвученные меры позволят обеспечить продовольственную безопасность, снабдить рынок местным товаром, сдерживать цены на социально значимые продукты», - написал аким столицы.