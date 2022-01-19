Для родственников задержанных во время режима ЧП костанайцев действует горячая линия

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —Для родственников задержанных во время действия режима ЧП создана специальная горячая линия. Об этом сообщил начальник Управления административной полиции Андрей Григоревский, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обращений родственников административно -задержанных во время режима ЧП была создана горячая линия по телефону 8(7142)52-61-48. Уже поступило более 200 звонков с просьбами сообщить об условиях содержания и передаче посылок для близких»,- прокомментировал А. Григоревский.

Уже было принято более 50 передач в специальные учреждения области – предметы личной гигиены, сигареты.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что представители Национального превентивного механизма посетили ИВС, специальный приемник и приемник распределитель управления полиции города Костаная и ознакомились с условиями содержания специального контингента. Жалоб и заявлений не поступало.

«В настоящее время 18 человек продолжают отбывать срок административного наказания.

Свыше 60 задержанным были сокращены сроки наказания»,- добавил А. Григоревский.

В ведомстве добавили, что горячая линия работает круглосуточно. По всем вопросам задержаний и доставления в органы полиции в период действия ЧП можно обращаться по указанному телефону.