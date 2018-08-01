Для родителей учащихся частных школ Астаны снизят стоимость обучения
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2018/19 учебном году управлением образования города Астаны будет размещен государственный образовательный заказ в частных школах столицы, передает официальный сайт столичного акимата.
Основываясь на опыте размещения государственного заказа в дошкольных организациях и в организациях технического и профессионального образования, планируется увеличение сети частных школ.
Предполагается, что в соответствии с методикой подушевого финансирования расход на одного ученика в месяц может составить от 13 тысяч тенге в начальной школе и до 21 тысячи тенге в старших классах. Таким образом, планируется снизить стоимость родительской оплаты на 160 тысяч тенге и более в год.
В списках частных школ, участвующих в программе, числятся: Центр развития ребенка «Ақбұлақ», экономический лицей, Alpamys school, школа-лицей Nurorda и другие.
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