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Для решения вопроса скопления транспорта в районе пункта пропуска «Нур жолы» принят ряд мер

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
27 Июля 2020, 13:26
Для решения вопроса скопления транспорта в районе пункта пропуска «Нур жолы» принят ряд мер

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии китайской стороной введены усиленные меры санитарного контроля на границе и ежедневный пропуск транспорта сократился до 20 единиц. Это привело к резкому скоплению в районе пункта пропуска «Нур жолы» и образованию ежедневной очереди до 1700 автотранспортных средств на выезд из Казахстана в Китай. Для решения вопроса скопления принят ряд мер, передает МИА «»Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов МФ РК.

В результате переговоров с китайской стороной, количество принимаемого транспорта увеличено с 20 до 100 единиц в день.

С 1 июля 2020 года открыты пункты пропуска «Калжат», «Бахты», «Майкапчагай», которые ранее были временно закрыты. Однако перемещение товаров и транспорта не осуществляется по причине закрытия пунктов пропуска с китайской стороны.

На уровне Правительства принят План мероприятий по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с КНР, который предусматривает возможность въезда китайских перевозчиков и перевалки товаров в приграничных транспортно-логистических центрах. Китайские водители теперь могут въехать в безвизовом режиме на 24 часа на территорию пункта пропуска.

Одновременно создан «зеленый коридор» для отечественных экспортеров, перемещающих продукцию на экспорт в Китай. Их пропуск осуществляется вне очереди.

Таким образом, приняты все возможные меры, направленные на снижение скопления транспорта на границе, в том числе на Правительственном уровне направлено обращение в Госсовет Китая с предложениями по увеличению товарооборота с Китаем.

После согласования китайской стороной нового порядка перемещения товаров ожидается увеличение количества перемещаемого через границу транспорта до 200 единиц в день и соответственно снижение скопления.

Однако с 20 июля текущего года в связи со вспышками коронавирусной инфекции в Синьцзянь-Уйгурской автономном районе китайская сторона сократила прием транспорта с казахстанской стороны до 10 единиц в день.

Через границу в первоочередном порядке будут пропускаться экспортные товары и перевозчики, направляющиеся за товаром в Китай с наличием контрактов на перевозку.

Необходимо отметить, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе функционируют в штатном режиме и по итогам первого полугодия текущего года наблюдается увеличения объемов ввоза товаров на 18%.

В этой связи, Комитет госдоходов призывает участников внешнеэкономической деятельности при ведении экспортно-импортных операций учитывать возможные риски, связанные с логистикой и заблаговременно прорабатывать с контрагентами вопросы перемещения товаров и заключения контрактов.


Транспорт   Пограничники   Китай  
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