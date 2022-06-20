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    11:20, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Для решения важных задач нужно финансирование в полном объеме - Счетный комитет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация мероприятий нацпроектов должна происходить в короткие сроки. Об этом заявила председатель Счетного комитета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году в стране изменилась система государственного планирования и был осуществлен переход на национальные проекты. С осени прошлого года Правительство приступило к реализации 10 национальных проектов, в рамках которых планировалось обеспечить приоритетным бюджетным финансированием. К сожалению, этого не произошло, более 43% недофинансировано. А для эффективного решения самых важных задач необходимо финансирование в полном объеме. Поэтому целесообразно скорректировать национальные проекты под реальные финансовые возможности. Насколько нам известно, Правительство уже приступило к их доработке», - сказала Наталья Годунова в ходе совместного заседания Палат Парламента.

    По ее словам, реализация мероприятий нацпроектов должна происходить в возможно короткие сроки, чтобы до бизнеса и населения предусмотренные в них меры доходили как можно быстрее.

    «Кроме типовых решений, целесообразно проведение зонирования территории страны и установления лимита стоимости за 1 квадратный метр при строительстве социальных и административных объектов. Это позволит за те же деньги построить существенно больше», - предложила глава Счетного комитета.

    Сегодня на совместном заседании палат Парламента рассматривается отчет Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.

    Теги:
    Правительство РК Экономика Финансы Парламент Правительство
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