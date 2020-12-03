Для реабилитации репрессированных необходим допуск к архивам силовых структур - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий будет вестись по 10 направлениям. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор Зиябек Кабульдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта работа начата по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Ка вы знаете, в 90-е годы при Верховном Совете была создана комиссия и была проведена определенная работа в этом направлении. Но все же некоторые категории граждан республики не были реабилитированы», - сказал Зиябек Кабульдинов в интервью журналистам.

Он также добавил, что Госкомиссия планирует начать работу по 10 направлениям, таким как изучение вопроса репрессий казахских баев, религиозных деятелей и т.д. По каждому из 10 направлений необходимо сформировать рабочую группу.

«Надо отметить, что работа в этом направлении хорошо проводилась в Российской Федерации в начале 90-х годов, потом несколько приостановилась. Хорошая работа была проведена в странах Восточной Европы, в том числе в Польше и Прибалтике. В последние годы работа в этом направлении была проведена в Грузии и Украине. К примеру, в 2015 году в Украине были открыты все архивы, это и архивы КГБ, Прокуратуры, МВД. В будущем если и у нас откроются такие архивы, то можно будет провести полноценные исследования. Тогда все репрессированные граждане были бы реабилитированы. Если на сегодня считается, что более 100 тыс граждан РК было репрессировано, то по итогам работы нашей комиссии эта цифра может вырасти на десятки тысяч», - считает ученый.