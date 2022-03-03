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Для развития рынка телекоммуникаций важна грамотная антимонопольная политика - Антон Шин

3 Марта 2022 15:16
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Для развития рынка телекоммуникаций важна грамотная антимонопольная политика - Антон Шин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для развития рынка телекоммуникаций важна грамотная антимонопольная политика. Таким мнением поделился председатель Международной ассоциации кабельных операторов «Азия» Антон Шин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для развития нашего рынка телекоммуникаций очень важна грамотная, четко выверенная антимонопольная политика. Дело в том, что провайдеры не дадут соврать, которые ежедневно сталкиваются с проблемами организации и строительства сетей, главный вопрос и главный ресурс – деньги, но в нашем секторе главный ресурс - это и время. У тебя может быть необходимый бюджет для строительства сети, но есть административные препятствия в виде допуска к кабельной канализации, допуска к частотам, если говорить о городских телекоммуникационных сетях - к помещению. Должны быть прецедентные и точно выверенные решения антимонопольного органа», - сказал Антон Шин на брифинге по обсуждению вопросов демонополизации телекоммуникационного рынка.

По его словам, даже при наличии бюджета на решение административных вопросов могут уйти годы.

«В Алматы операторы сталкиваются с проблемой допуска к жилым домам. Думаю, что антимонопольному органу вместе с потребителями, с операторами связи нужно создавать прецедент, чтобы мы в дальнейшем не тратили на это время. Конкуренция - один из сильнейших инструментов для того чтобы достичь целевых показателей. У нас в последнее время цифры крутятся от 97 до 99,7% по покрытию Интернета. Если бы был высококонкурентный рынок, эта проблема была бы менее острой. Все операторы приветствуют усилия антимонопольного органа, я тоже приветствую и всеми силами пытаюсь создать эти решения», - добавил Антон Шин.


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#Связь, ТВ, IT  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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