Для развития промышленных производств Правительством РК предусмотрены льготные кредиты, сообщил первый вице-премьер Роман Скляр в интервью Primeminister.kz. Об этом передает агентство Kazinform.

По его информации, отечественные предприниматели работают в тесном контакте с Правительством и финансовыми государственными институтами в лице АО «НУХ „Байтерек“.

— По поручению Главы государства введен в действие закон о промышленной политике, где прописаны основные правила для бизнеса. Инвестиционное законодательство у нас, я считаю, очень хорошее, можно сказать, даже лучшее. Необходимо сохранять его на том же уровне и быть конкурентоспособными по отношению к другим странам в регионе

Но есть ниши, которые еще не заполнены. Так, мы не можем развивать промышленность, не имея достаточного резерва по энергомощностям. Бизнесу необходимо вкладывать собственные средства, иметь соответствующие залоги и, конечно же, комфортную для них ставку по привлечению кредитов.

В этом направлении в прошлом году мы начали более активную работу. В текущем году Правительство сделало серьезный прорыв — найдена возможность выдавать достаточно недорогие кредиты для развития промышленных производств», — сообщил Роман Скляр.