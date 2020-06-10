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Для развития Алматы важно вывести торговлю из тени - аким

10 Июня 2020 14:20
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Для развития Алматы важно вывести торговлю из тени - аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что для динамичного развития мегаполиса, бюджет которого формируется почти на 40% за счет торговли, необходимо выводить этот сектор экономики из тени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Каким образом? Путем создания благоприятных условий для развития прозрачной торговли – поддержка супермаркетов, онлайн-торговли и современных магазинов у дома», – отметил Бакытжан Сагинтаев в Instagram .

По его словам, будет оказана необходимая поддержка реализации типовых проектов «Магазин у дома» с привлечением местного франчайзинга, как например, сети Froot, созданной по модели мировой 7-Eleven.

«Главные результаты проекта автоматизированной и локализованной торговли качественными продуктами питания – прозрачность бизнеса, поступление налогов и создание официальных рабочих мест», – подчеркнул аким Алматы.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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