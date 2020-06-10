Для развития Алматы важно вывести торговлю из тени - аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что для динамичного развития мегаполиса, бюджет которого формируется почти на 40% за счет торговли, необходимо выводить этот сектор экономики из тени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каким образом? Путем создания благоприятных условий для развития прозрачной торговли – поддержка супермаркетов, онлайн-торговли и современных магазинов у дома», – отметил Бакытжан Сагинтаев в Instagram .

По его словам, будет оказана необходимая поддержка реализации типовых проектов «Магазин у дома» с привлечением местного франчайзинга, как например, сети Froot, созданной по модели мировой 7-Eleven.

«Главные результаты проекта автоматизированной и локализованной торговли качественными продуктами питания – прозрачность бизнеса, поступление налогов и создание официальных рабочих мест», – подчеркнул аким Алматы.