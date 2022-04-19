Для расследования передали восемь случаев по вывозу капитала - Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура расследует более 20 уголовных дел, связанных с возвращением незаконно выведенных денег из Казахстана в 1 млрд долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, прокомментировал, что Минфин совместно с Национальным банком анализирует всю статистику и информацию.

«Мы передавали в Агентство по финмониторингу 8 случаев. Они должны были провести досудебное расследование, а после если необходимо будет завести уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма в пределах одного миллиарда долларов США по восьми случаям. Также Генеральная прокуратура расследует более 20 уже заведенных уголовных дел. По ним сумма ущерба так же оценивается около 1 млрд долларов», - сообщил Ерулан Жамаубаев в кулуарах заседания Правительства.

Как отметил министр финансов, более подробную информацию может предоставить сама Генпрокуратура.

Напомним , по информации министра национальной экономики РК Алибека Куантырова, за годы независимости из Казахстана незаконно были вывезены несколько десятков млрд долларов.

«Точную сумму сказать сложно, но это около 100, может быть, чуть больше, млрд долларов», - отмечал Алибек Куантыров ранее.