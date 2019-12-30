Для расшифровки черного ящика прибыли голландские эксперты – МВД об авиакатастрофе под Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о ходе расследования авиакатастрофы под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ряд международных экспертов (участвует в расследовании авиакатастрофы, прим. ред). Черный ящик же изъят и направлен в международную организацию по расследованию авиакатастроф. Также прибыли представители завода изготовителя из Нидерландов», - сказал Ерлан Тургумбаев в кулуарах Правительства.

По словам министра, нужно время, чтобы можно было назвать объективную причину крушения.

«Вы прекрасно понимаете, что все-таки воздушное судно технически очень сложное, поэтому в течение короткого времени ждать результаты, а также сказать о причинах аварии невозможно. Поэтому будет назначен комплекс технических экспертиз», - заявил глава МВД.

Он пояснил, что будут проводиться пожарно-технические, и авиационные, а также следственно-медицинские экспертизы.

«По результатам этих экспертиз будет дана оценка – что на самом деле произошло н этом воздушном судне. Пока статья остается прежней, это часть 3 статьи 344 УК РК», - добавил министр.

Ранее Е. Тургумбаев назвал три предварительные версии крушения лайнера.





Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.