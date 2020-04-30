Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Для пятисот соблюдающих пост жамбылцев организовал ауызашар Бердибек Сапарбаев

Автор:  
Галина Скрипник
30 Апреля 2020, 20:39
Для пятисот соблюдающих пост жамбылцев организовал ауызашар Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области продолжаются благотворительные мероприятия, связанные как с режимом чрезвычайного положения, так и с наступившим для мусульман временем поста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в первую неделю священного месяца Рамазан глава региона Бердибек Сапарбаев организовал ауызашар для соблюдающих мусульманский пост 500-т жителей села Шолдала, микрорайона Карасу и общежитий по улице Толе би города Тараза.

Уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Жамбылской области, главный имам мечети «Һибатулла Тарази» Бейбит кажы Мырзагельдиев рассказал, что в условиях карантина были соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры. Предварительно подготовлено меню ауызашара для каждого постящегося гражданина, еду им на дом доставили работники областной мечети и волонтеры.

photo

По словам главного имама области, в нынешнем году все мусульмане, с нетерпением ждавшие начала священного месяца, могут соблюдать порядок, совершая Таравих-намаз дома, вместе с тем, уделять внимание воспитанию детей, анализировать свои поступки и деяния, а также заниматься благотворительностью. К тому же, можно заказывать еду в столовых и кафе при центральной, городских и районных мечетях и разносить по домам соблюдающих пост верующих.

photo

Инициативу главы региона о проведении ауызашара для нуждающихся семей и постящихся, которые вынуждены оставаться дома, поддержали заместители акима области, депутаты маслихата и известные предприниматели, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.


Жамбылская область   Религия   Акимат   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики