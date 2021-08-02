Для проживающих в медико-социальных учреждениях казахстанцев улучшат качество услуг
Нововведения коснулись следующих пунктов:
- участие членов в заседаниях комиссии по использованию пенсионных выплат и пособий теперь будет проходить в онлайн режиме в случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера;
- заседание комиссии будет проводится не менее 1 раза в месяц в целях бесперебойного обеспечения получателей услуг одеждой, обувью, постельным бельем, техническими вспомогательными средствами и твердым инвентарем, в том числе для приобретения жизненно важных предметов санитарной гигиены, лекарственных средств и медицинских услуг, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- перечень товаров, подлежащих закупу за счет средств из контрольного счета наличности в МСУ (далее – КСН), индивидуально для услугополучателей дополнен твердым инвентарем (кровать, кровать многофункциональная, стол, стул, шкаф, тумбочка прикроватная);
- престарелые лица, проживающие в МСУ, не имеющие инвалидность, теперь по назначению врача будут обеспечиваться за счет средств КСН техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и специальными средствами передвижения (костыли, трости, ходунки, корсеты, бандажи, лечебные пояса, слуховые аппараты, кресла-коляски комнатные, кресла-коляски прогулочные, впитывающие простыни (пеленки).
Внесенные изменения и дополнения были предложены общественными объединениями лиц с инвалидностью и местными исполнительными органами.