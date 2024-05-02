Для проезда в пассажирском поезде с животным необходимо выкупить полностью купе - КТЖ

АО «Пассажирские перевозки» напоминают пассажирам о правилах перевозки животных в поездах. Для того, чтобы путешествие с питомцем прошло комфортно, необходимо заранее ознакомиться с установленными правилами, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.

АО «Пассажирские перевозки» напоминают пассажирам о правилах перевозки животных в поездах. Для того, чтобы путешествие с питомцем прошло комфортно, необходимо заранее ознакомиться с установленными правилами.



В пассажирских поездах разрешено перевозить только домашних питомцев, их количество не должно превышать двух (кошек, собак, птиц). Перевозка домашних животных и птиц разрешается только при наличии соответствующих ветеринарных паспортов или справок. Их необходимо предъявить при посадке в поезд.



Для проезда в пассажирском поезде с животным необходимо выкупить полностью купе, чтобы обеспечить безопасность других пассажиров от возможных аллергических реакций. Если отсутствует владелец животного, посадка в поезд невозможна.



Ответственность за своих питомцев несут исключительно хозяева. Они должны держать их в (клетке, ящиках, корзинах) контролировать на станциях, при посадке/выходе из поезда, а также в самом поезде. Следует кормить и убирать за своим четвероногим другом.



Крупные собаки должны быть надеты на намордник и поводок. При путешествии с крупной собакой действует тариф за багаж, рассчитываемый по ее весу. Крупные собаки размещаются исключительно в нерабочем тамбуре первого вагона. Владелец питомца несет полную ответственность за его сопровождение и безопасность во время поездки.



Собака-поводырь, сопровождающая своего незрячего хозяина, может находиться в любом типе вагона. За нее не взимается дополнительная плата.



Кроме этого, с животными не разрешено входить в вагоны-рестораны. Угрожающие жизни и здоровью пассажиров и работников поезда животных перевозить нельзя.



Национальный перевозчик просит заблаговременно планировать свои поездки с питомцами и консультироваться об условиях проезда животных по бесплатному телефону 1433, а также в билетных кассах вокзала.