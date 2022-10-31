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Для президентских выборов изготовят свыше 12 млн избирательных бюллетеней – ЦИК РК

31 Октября 2022, 19:25
Для президентских выборов изготовят свыше 12 млн избирательных бюллетеней – ЦИК РК
31 Октября 2022, 19:25

Для президентских выборов изготовят свыше 12 млн избирательных бюллетеней – ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия представила бюллетени для голосования на выборах Президента РК 20 ноября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со пунктом 6 статьи 12 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и своими полномочиями, Центральная избирательная комиссия РК определяет форму и текст бюллетеней, предназначенных для голосования на выборах Президента РК, порядок их изготовления, а также степень защиты бюллетеня», – сказал секретарь ЦИК Мухтар Ермак на заседании Центризбиркома.

По его словам, в соответствии со статьей 37 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», в избирательном бюллетене указаны фамилия, имя, отчество каждого зарегистрированного кандидата в алфавитном порядке, и внесена графа «Против всех». Таким образом, в бюллетене есть графы Абден Каракат Жаксылыккызы, Ауесбаев Нурлан Сатыбалдыулы, Дайрабаев Жигули Молдакалыкулы, Кажыкен Мейрам Зекешулы, Токаев Касым-Жомарт Кемелулы, Турсынбекова Салтанат Пархаткызы и «Против всех».


В соответствии со статьей 37 Конституционного закона «О выборах в РК», бюллетени изготавливаются с резервом в 1% от общей численности избирателей в избирательном округе. Согласно требованиям Закона, помещение, где хранятся избирательные бюллетени, полностью опечатывается и сдается под охрану органов внутренних дел.

В соответствии с представленным списком избирателей, по единому общенациональному округу имеется 11 млн 950 тыс 485 избирателей. Таким образом, будет изготовлено 12 млн 69 тыс. 990 бюллетеней.


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