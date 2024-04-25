Для претендентов на стипендию «Болашак» из сел облегчат требования по английскому языку

Для претендентов на стипендию «Болашак» из сельской местности по инженерно-техническим, медицинским специальностям хотят облегчить требования по знанию английского языка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие изменения в приказ исполняющего обязанности министра образования и науки РК размещены на портале «Открытые НПА».

- «Болашак» выразил готовность принимать на языковые курсы стипендиатов со знанием английского языка, ниже установленного нашими нормами, - отмечено в документе.

Поясняется, что по действующим нормам, инженерно-технические, медицинские работники, претенденты из сельских населенных пунктов для направления на языковые курсы по английскому языку на территории Казахстана должны соответствовать первому пороговому уровню знаний языка: IELTS: 5.0 из 9.0; TOEFL: PBT 417 из 677, ITP 417 из 677, IBT 35 из 120; DET от 80 и 160; IELTS Indicator 5.0

Для направления на языковые курсы по английскому языку за рубеж, квотная категория претендентов должна соответствовать второму пороговому уровню знания языка IELTS: 6.0 из 9.0; TOEFL: IBT 60 из 120, PBT/ITP 498 из 677.

Для направления на академическое обучение за рубеж претенденты должны соответствовать третьему пороговому уровню знания языка: IELTS: 6.5 из 9.0; TOEFL: IBT 79 из 120, PBT/ITP 548 из 677.

- Вместе с тем, более 100 зарубежных высших учебных заведений программы «Болашак» выразили готовность принимать на языковые курсы стипендиатов «Болашак» со знанием английского языка, ниже установленного нашими нормами - IELTS от 5.5 балла. В этой связи, предлагается для категории «Инженерно-технические, медицинские работники, претенденты из сельских населенных пунктов» предоставить возможность проходить языковые курсы за рубежом при соответствии уровня знания английского языка: IELTS: 5.5 из 9.0; TOEFL: IBT от 46 до 59 из 120, PBT/ITP от 417 до 497 из 677; DET от 95 до 104 из 160; IELTS Indicator 5.5, в случае предоставления письма о безусловном приглашении на академическое обучение от зарубежного высшего учебного заведения, - сообщается в документе.

Поправка будет применяться исключительно к квотной категории граждан.