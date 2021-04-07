Для предупреждения паводковых угроз приняты все необходимые меры – Минэкологии

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК для предупреждения паводковых угроз создана противопаводковая комиссия. Об этом сообщил сегодня вице-министр Серик Кожаниязов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Как отметил замглавы ведомства, по данным гидрометеорологических наблюдений в настоящее время идет интенсивный процесс снеготаяния практически на всей территории Казахстана. Снежный покров полностью сошел в Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях, а также на равнинной части Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. По его сведениям, если на равнинной части территории страны угроза подтоплений существует лишь в весенний период половодья, то на горной части страны риски возникновений паводков будут сохраняться весь период снеготаяния в горах.

«В связи с сохранением общего отрицательного температурного фона, процесс снеготаяния в марте проходил медленнее, чем обычно, в связи с этим, снегозапасы все еще сохраняются в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях. В случае резких изменений погодных условий, а именно резкого повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в указанных регионах возможны проявления локальных подтоплений», - сообщил Серик Кожаниязов.

При этом, он отметил, что в текущем году масштабных паводковых подтоплений природного характера не ожидается.

По словам Серика Кожаниязова, для подготовки гидротехнических сооружений республиканской собственности к пропуску паводковых вод и принятия предупредительных мероприятий по предотвращению ущерба от последствий паводков, для каждого водохранилища разработаны графики пропуска паводка в зависимости от наполнения водохранилищ и ожидаемым поступлениям.

«При Комитете по водным ресурсам создана противопаводковая комиссия, аналогичные комиссии созданы и в РГП «Казводхоз» и во всех его филиалах. До начала паводкового периода обеспечен запас свободных емкостей в водохранилищах для аккумуляции паводковых вод и маневренности при интенсивном паводке. На сегодня средняя наполняемость крупных водохранилищ составляет 70-75%. В случае наполнения их до проектного объема и прихода больших паводковых вод, они будут работать в транзитном режиме», - сказал он.

Вместе с тем, установлен ежедневный мониторинг режима работ водохранилищ, на всех республиканских объектах организованы круглосуточные дежурства. На опасных участках для предотвращения прорыва подготовлены необходимые запасы строительных и других инертных материалов, а также подготовлены соответствующая техника и механизмы.

«С учетом большого объема выпавшего снега, в случае резкого снеготаяния, осуществление значительных расходов сбросов воды из водохранилищ неизбежно. Поэтому местным исполнительным органам необходимо ускорить и усилить проведение работ по увеличению их пропускной способности для отведения, сбрасываемого из водохранилищ стока от населённых пунктов. Меры по увеличению свободных емкостей, только в комплексе с чисткой русел могут дать полноценный эффект безаварийного пропуска паводка», - подчеркнул Серик Кожаниязов.