Для предпринимателей ужесточат ограничения в Мангистау c 3 июля

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев подписан новое постановление о карантинных мерах в регионе. Согласно документу, бизнес-объекты будут работать в соответствии с требованиями «красной» зоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

По словам Газиза Надуева, с 3 июля объекты предпринимательства в регионе будут работать согласно мерам ограничения «красной» зоны. Такое решение было принято на заседании правительства.

«С 23 по 30 июня в области зарегистрировано 265 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущими неделями заболеваемость увеличилась на 23%. Государством был принят ряд мер по предотвращению распространения опасной болезни. В связи с этим призываю жителей не посещать места массового скопления людей и соблюдать все санитарные правила», - сказал Газиз Надуев.

Напомним, за прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 50 человек.

Мангистауская область перешла в «жёлтую» зону из «зелёной» 23 июня.

Ознакомиться с новым постановлением главного государственного санитарного врача Мангистауской области Газиза Надуева можно здесь.