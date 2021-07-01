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    22:56, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Для предпринимателей ужесточат ограничения в Мангистау c 3 июля

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев подписан новое постановление о карантинных мерах в регионе. Согласно документу, бизнес-объекты будут работать в соответствии с требованиями «красной» зоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    По словам Газиза Надуева, с 3 июля объекты предпринимательства в регионе будут работать согласно мерам ограничения «красной» зоны. Такое решение было принято на заседании правительства.

    «С 23 по 30 июня в области зарегистрировано 265 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущими неделями заболеваемость увеличилась на 23%. Государством был принят ряд мер по предотвращению распространения опасной болезни. В связи с этим призываю жителей не посещать места массового скопления людей и соблюдать все санитарные правила», - сказал Газиз Надуев.

    Напомним, за прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 50 человек.

    Мангистауская область перешла в «жёлтую» зону из «зелёной» 23 июня.

    Ознакомиться с новым постановлением главного государственного санитарного врача Мангистауской области Газиза Надуева можно здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Регионы Казахстана Минздрав РК Мангистауская область
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