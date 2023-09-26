Для пожилых людей на вредных производствах введут специальную соцвыплату – Минтруда РК

Для пожилых людей на вредных производствах будет специальная социальная выплата до пенсионного возраста. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях снижения уровня производственного травматизма разработан проект Концепции безопасного труда до 2030 года. В частности, предлагается внедрение новой модели оценки профессиональных рисков на рабочем месте, дифференциация страхового тарифа по степени профессионального риска, создание Цифровой карты предприятий и внедрение проактивного формата государственного контроля и мониторинга в сфере охраны труда и другое. Для повышения уровня социальной защиты людей, работающих во вредных условиях труда, министерством прорабатывается вопрос внедрения для этой категории граждан специальной социальной выплаты с 55 лет до достижения пенсионного возраста, – сообщила она.

По ее словам, в целях повышения доходов населения с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы будет увеличен с 70 до 85 тысячи тенге. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 миллиона наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тысячи бюджетников.