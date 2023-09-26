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    15:53, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Для пожилых людей на вредных производствах введут специальную соцвыплату – Минтруда РК

    Для пожилых людей на вредных производствах введут специальную соцвыплату – Минтруда РК
    Фото: Александр Павский/ МИА «Казинформ»

    Для пожилых людей на вредных производствах будет специальная социальная выплата до пенсионного возраста. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях снижения уровня производственного травматизма разработан проект Концепции безопасного труда до 2030 года. В частности, предлагается внедрение новой модели оценки профессиональных рисков на рабочем месте, дифференциация страхового тарифа по степени профессионального риска, создание Цифровой карты предприятий и внедрение проактивного формата государственного контроля и мониторинга в сфере охраны труда и другое. Для повышения уровня социальной защиты людей, работающих во вредных условиях труда, министерством прорабатывается вопрос внедрения для этой категории граждан специальной социальной выплаты с 55 лет до достижения пенсионного возраста, – сообщила она.

    По ее словам, в целях повышения доходов населения с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы будет увеличен с 70 до 85 тысячи тенге. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 миллиона наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тысячи бюджетников.

    Теги:
    Общество Минтруда РК
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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