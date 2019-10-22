Для повышения цен на бензин оснований нет – Канат Бозумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о мерах, принятых для ограничения вывоза казахстанского бензина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моей информации, Министерство юстиции сегодня зарегистрировало совместный приказ с Министерством энергетики, Комитетом национальной безопасности, а также с Министерством финансов об ограничении вывозов светлых нефтепродуктов и других видов нефтепродуктов с территории РК автомобильным транспортом. Теперь, бензин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов запрещается вывозить автоцистернами за пределы территории РК», - сказал Канат Бозумбаев в кулуарах Правительства.

Ограничения, по его словам, коснутся также и транзитные автобусы.

«Кроме того, грузовые автомобили с переоборудованными баками (не заводскими) будут привлекаться к соответствующей ответственности, также будут ограничения. Речь идет о том, что многие грузовые автомобили и даже транзитные автобусы «наваривают» до 3 тонн, устанавливая новые баки, чтобы просто вывозить. Поэтому, тут тоже будут ограничения», - отметил министр.

Для легкового автотранспорта ограничений на заправку бензобака не будет. Однако количество разрешаемых к вывозу канистр также будет контролироваться.

«Частный автотранспорт заехал на заправку – пожалуйста, мы цивилизованная страна. Налил одну двадцатилитровую канистру – тоже пожалуйста, но не более. Не по 20 канистр в багажники пихать. Поэтому, в этом году для изменения цен на бензин и дизельное топливо никаких оснований нет», - заключил К. Бозумбаев.