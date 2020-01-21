+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -6 °С
USD 375.91 EUR 416.85
RUB 6.10 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Для популяризации нашей культуры необходимо открытие центров Абая во всем мире – Улыкбек Есдаулет

21 Января 2020 19:57
Поделиться:
Для популяризации нашей культуры необходимо открытие центров Абая во всем мире – Улыкбек Есдаулет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Произведения Абая никогда не устареют. Такое мнение выразил председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет в интервью журналистам после торжественного мероприятия в честь открытия празднования 175-летия Абая в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Министр культуры и спорта РК: Год Абая – время формирования правильной системы ценностей
Философия Абая стала неотъемлемой частью нашей культурной и национальной идентичности – Актоты Раимкулова Абаеведы с разных континентов приедут в Нур-Султан По каким направлениям работает Академия Абая

«По-моему, все задачи и цели философии Абая на сегодня включены в мероприятия и программу празднования его юбилея. В целом, я поддерживаю идею о включении его лирики и поэзии в программы обучения еще с детского садика. До сегодняшнего дня мы утверждали, что у нас нет национальной идеологии. На самом деле основная часть нашей идеологии как раз таки заложена в наследии Абая», - сказал Улыкбек Есдаулет

Также глава союза писателей высказался по поводу идеи открытия при зарубежных посольствах Казахстана Центров Абая.

«Недавно в Польше открылся один такой Центр, на днях откроется в Праге, а после в Будапеште. В этих мероприятиях примут участие наши ученые–абаеведы. Это только начало. К примеру, очень много в мире институтов Конфуция, домов Гете и много еще всяких центров по ознакомлению с литературой, философией и культурой этих народов. Мы же открывая центры сможет популяризовать произведения Абая, Ауэзова и других наших писателей, показать миру сущность казахской души, казахского мира», - подчеркнул Улыкбек Есдаулет.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, Абай,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив