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Для получения гражданства РК необходимо будет сдавать экзамен на знание госязыка

Автор:  
Серик Сабеков
10 Ноября 2022, 12:58
Для получения гражданства РК необходимо будет сдавать экзамен на знание госязыка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для получения гражданства Казахстана необходимо будет сдавать экзамен на знание государственного языка. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на пресс-конференции после пленарного заседания Сената журналисты задали вопрос главе Правительства о возможности принятия закона, согласно которому незнание казахского языка может послужить основанием для отказа в гражданстве РК.

«Рассматриваются изменения в соответствующее законодательство. Эти нормы проходят стадию согласования в Правительстве. В целом, мы поддерживаем эти нормы. Поэтому считаем, что такие изменения должны быть внесены в законодательство», - сказал Алихан Смаилов.

В этом контексте он отметил, что данные изменения были подготовлены на основе международного опыта.

«Во многих странах для получения гражданства необходимо знать государственный язык и историю этой страны, а также сдать соответствующий экзамен. Аналогичные требования есть в Германии, Турции, Канаде, России и других государствах. Это способствует тому, что люди, получившие гражданство в рамках требований, быстро адаптируются к этому обществу. Поэтому мы считаем, что необходимо сдать соответствующий экзамен, то есть те, кто получает гражданство, должны соответствовать этим требованиям», - сказал Премьер-министр.

Также глава Правительства отметил, что к некоторым категориям граждан эти требования могут не применяться.

«К этническим казахам и несовершеннолетним, а также лицам, получающим гражданство в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами, указанные требования не распространяются. При этом, если в Казахстане проживают близкие родственники или супруг является гражданином Казахстана, а также заслуженным лицом страны, то по соответствующему решению эти лица могут получить гражданство в упрощенном виде»,-сказал Алихан Смаилов.

По его словам, после прохождения стадии согласования в Правительстве этот документ в ближайшее время будет направлен на рассмотрение Парламента.

Ранее сообщалось, что разработана поправка в законодательство страны, предусматривающая отказ в приеме в гражданство лиц, не владеющих государственным языком.


Правительство РК   Премьер-министр РК  
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