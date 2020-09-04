Для покрытия дефицита молока в РК нужно построить до 600 ферм - Сейлжан Сайлаубаев

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Дефицит молока в стране составляет порядка миллиона тонн. Для того, чтобы его перекрыть, необходимо построить 500 - 600 средних ферм. Такое мнение выразил гендиректор ТОО «Восток-Молоко» Сейлжан Сайлаубаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как сообщалось ранее, Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил 3 сентября в Восточном Казахстане крупнейшее перерабатывающее предприятие ТОО «Восток-Молоко». Более 20 лет компания осуществляет производство молока и молочной продукции, и выпускает 80 видов товаров.

В рамках рабочей поездки Аскар Мамин в сопровождении акима ВКО Даниала Ахметова прибыли на предприятие «Восток-Молоко».

Идею развития молочной отрасли еще несколько лет назад озвучил глава региона, который отметил, что в молочной сфере у Казахстана есть огромный потенциал.

Все больше действующих ферм проходят модернизацию, укрупняются. Фермеры создают кооперативы и, активно используя меры государственной поддержки, увеличивают поголовье скота.

По мнению главы молокоперерабатывающего завода, сегодня нужно работать не только над обеспечением потребностей страны, но и развивать экспортоориентированную экономику.

На сегодняшний день завод перерабатывает 100 тонн продукции в год, хотя мощность позволяет увеличить объем в два раза. Огромная работа по строительству молокоприемных пунктов приносит свои плоды, и сегодня люди в деревнях вновь начинают заводить крупнорогатый скот.