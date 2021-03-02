Для поездок в ЕАЭС понадобится мобильное приложение «Путешествую без COVID-19»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время граждане Казахстана смогут осуществлять деловые и личные поездки по странам ЕАЭС, используя мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Пандемия коронавирусной инфекции вынудила большинство стран мира, в том числе страны ЕАЭС, ограничить все виды перемещения граждан. Ограничения негативно отразились не только на возможностях граждан, осуществляющих деловые и личные визиты, но и на экономическом развитии государств в целом.

Для обеспечения удобства граждан, желающих отправиться из одной страны в другую, соблюдая при этом санитарные требования обоих стран, Евразийским банком развития разработана платформа «Путешествую без COVID-19» в ЕАЭС. Данная платформа позволяет пользователю быстро найти список верифицированных лаборатории, сдать необходимые анализы и получить результаты тестов, которые будут отображаться в интегрированной информационной системе.

Т.е., гражданам, планирующим поездку в страны ЕАЭС (на сегодня в РА, РБ и РФ), необходимо установить мобильное приложение, разработанное в рамках проекта, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется прибыть. После регистрации в приложении пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов. Отметим, что результаты ПЦР-тестов должны быть не более 3-х дневной давности.

В настоящее время уполномоченными органами Республики Казахстан прорабатываются правовые и технические вопросы присоединения Казахстана к данному проекту.