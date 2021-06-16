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    17:05, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Для подушевого финансирования кружков и секций разработана информационная система в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для реализации подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций разработана информационная система Artsport.edu.kz. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях автоматизации процесса запуска подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций разработана информационная система Artsport.edu.kz (разработчик – ТОО «Soft Deco»), к которой подключены все областные центры республики и города республиканского значения», - сказал Ерлан Кожагапанов.

    Вице-министр добавил, что проведено обучение по работе в информационной системе Artsport.edu.kz для представителей всех регионов.

    «На сегодняшний день в информационной системе реализованы основные функционалы, как «автоматизированое рабочее место» (АРМ) оператора и APM поставщика, параллельно ведутся работы по доработке функционалов APM родителя, АРМ тренера и преподавателя. По состоянию на 8 июня 2021 года в системе зарегистрированы около 500 поставщиков и 8 тыс. пользователей, из них около 4 тыс. детей», - резюмировал Ерлан Кожагапанов.



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