Для педагогов будет проводиться больше курсов по предметной компетенции – Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для педагогов будет проводиться больше курсов по предметной компетенции. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важный вопрос по повышению квалификации. Действительно, нам необходимо менять здесь акценты. Мы длительное время не проводили достаточно курсов именно по предметной компетенции педагогов. В основном эти курсы были по методологической части. Поэтому здесь необходимо будет менять акценты. Второй вопрос – это охват курсами. По закону раз в пять лет педагог должен пройти бесплатные курсы повышения квалификации. Но следует признать, что 100-процентно охватить педагогов не удается. Поэтому здесь необходимо кардинально изменить работу. Ну и, конечно, образовательные программы повышения квалификации необходимо обновить, это во-первых. Во-вторых, я поддерживаю предложение о создании онлайн-реестра всех образовательных программ по повышению квалификации. Они должны быть в открытом доступе. Конечно, очень важный вопрос, чтобы к этой работе подключились вузы, особенно педагогические. Они почему-то незаслуженно остаются вне этой деятельности. Тем более что в рамках Закона «О статусе педагога» дали возможность подключить к этой работе педагогические вузы и в целом вузы нашей страны по повышению квалификации», – сказал А. Аймагамбетов.

Министр отметил, что также важны курсы повышения квалификации директоров учебных заведений, курсы по повышению цифровой грамотности. Также необходимо изучать эффективность курсов повышения квалификации, проводить анализ. Если педагог, получивший сертификат о повышении квалификации, при сдаче национального теста именно по этому компоненту не проходит, то возникает вопрос об эффективности проведенных курсов к тем, кто проводил их. Благодаря сертификации и национальному квалификационному тесту накапливаются большие объемы данных, которые нужно анализировать и принимать соответствующие меры.

А. Аймагамбетов также поручил педагогическим вузам с мая по июль текущего года организовать прохождение выпускниками национального квалификационного теста. Это покажет реальный уровень подготовки педагогов в разных вузах.