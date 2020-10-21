Для партии «Ак жол» наиболее важно введение института парламентской оппозиции – Азат Перуашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для партии «Ак жол» наиболее важно введение института парламентской оппозиции. Об этом сообщил председатель партии, депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее решение Главы государства о проведении выборов для нас не было неожиданным. В принципе, все уже давно ожидали. Скажу даже больше – наверное, это редкий случай, когда выборы проходят в обычном порядке, не досрочные, а обычные, очередные выборы. Это даст возможность нынешнему составу Мажилиса доработать полный срок. Партия «Ак жол», как любая ответственная политическая партия, безусловно, к этим выборам готова. Любая партия должна готовиться к следующим выборам сразу после окончания предыдущих. И партия «Ак жол» готовилась к этим выборам с 2016 года. Как готовилась? Прежде всего, реализуя свои взгляды, свои принципы через деятельность наших депутатов в Мажилисе, наших депутатов в маслихатах. У нас на сегодня в маслихатах порядка 50 депутатов. Мы считаем, что те принципы, которые мы отстаиваем все это время – это вопросы национальных интересов, это вопросы развития рыночных реформ и поддержки частного предпринимательства, это вопросы борьбы с коррупцией, это вопросы внедрения парламентаризма, институтов парламентаризма в повседневную жизнь общества, – эти принципы и сегодня востребованы в нашей стране, и они актуальны», – сказал А.Перуашев.

По его словам, новеллы, которые подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Обращении, соответствуют взглядам партии «Ак жол». Для партии наиболее важным представляется введение института парламентской оппозиции и закрепление гарантий реализации ее политических прав. В прошедший период партия «Ак жол» на своем опыте прочувствовала нехватку этих гарантий в прошедший период, когда во время дебатов депутатам отключали микрофон. Теперь, когда по поручению Главы государства введен институт парламентской оппозиции, есть уверенность, что такого больше не будет.

А.Перуашев также отметил, что выборы в маслихаты по партийным спискам позволят реализовать свои возможности представителям всех партий на местах. Появление в маслихатах представителей разных партий оживит дискуссии, обеспечит наиболее полное представительство интересов всех слоев общества.

По поводу введения 30-процентной квоты для женщин и молодежи А.Перуашев заявил, что в парламентской фракции партии «Ак жол» сегодня 40 процентов женщин и это обеспечено без всяких квот, а исключительно по воле самой партии. В партии «Ак жол» выдвигают людей не по признаку пола или возраста, а только с учетом их профессиональных качеств и политических убеждений. В целом, это нововведение обеспечит более активное вовлечение в политическую жизнь женщин и молодежи.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.