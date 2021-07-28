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Для отопления частных домов в Семее будет заготовлено 260 тысяч тонн угля

28 Июля 2021 16:26
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Для отопления частных домов в Семее будет заготовлено 260 тысяч тонн угля

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Семей идет подготовка к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В настоящее время создается запас топлива для жителей частных домов. В этом году планируется заготовить 260 тысяч тонн угля.

«Доставку угля будут осуществлять ТОО «Жігер» и ТОО «Семей көмір». Также в продаже есть сортовой уголь. Вместе с доставкой тонна такого угля будет стоить 12 700 тенге. Период активного закупа угля – август-сентябрь. В городе подключено к центральному отоплению 1 187 домов. Из них 423 готовы к сезону подачи тепла. Это низкий показатель. Но созданы специальные группы, ведется работа в этом направлении», – сказал руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Амантай Отельбаев.

По его словам, ведется работа по доставке угля на объекты образования. В регионе имеется 66 школ. Из них 51 находится в Семее. К системе центрального отопления подключены 43 школы, в восьми школах автономное отопление. В настоящее время заключены договора о доставке 125 247 тонн угля для 19 школ. Планируется завершить работу к 1 августа.


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#Восточно-Казахстанская область   #ЖКХ  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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