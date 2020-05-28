Для отличившихся школьников организуют уроки с выездом в национальные парки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для отличившихся школьников будут организованы живые уроки с выездом в города и национальные парки Казахстана. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель АО «НК «Kazakh Tourism» Ержан Еркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим для особо отличившихся в этот период учеников организовать так называемые «живые уроки» с выездом в город Нур-Султан. Вы знаете, на площадке ЭКСПО можно проводить живые уроки по ряду школьных дисциплин. В город Алматы - с выездом в национальные парки. К примеру, в Алматинском зоопарке можно проводить живые уроки по биологии, показать историко-культурные комплексы Туркестана и Тараза, а также провести литературные живые уроки на родине великого Абая», - уточнил Ержан Еркинбаев.

Ранее он сообщил, что для развития внутреннего туризма, который является на сегодняшний день единственным направлением, которое хоть как-то может спасти отечественный туристский рынок, необходимы новые комплексные предложения в виде новых мест размещения и современных центров оказания туристских услуг.

«Министерством совместно с Проектным офисом АО «НК «Kazakh Tourism» сформирован расширенный перечень из 140 инвестиционных проектов туристской отрасли на сумму 1,62 трлн. тенге, с учетом предложений региональных проектных офисов и инициаторов», - сообщил он.