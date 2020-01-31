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Для осужденных коррупционеров не будет условно-досрочного освобождения - Алик Шпекбаев

31 Января 2020 11:05
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Для осужденных коррупционеров не будет условно-досрочного освобождения - Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для осужденных коррупционеров не будет условно-досрочного освобождения, кратных штрафов и колоний-поселений. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Будут проработаны меры по усилению ответственности за коррупцию. Речь идет об отмене отбывания лишения свободы коррупционерами в колониях-поселениях, условно-досрочного освобождения и кратных штрафов по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям, ужесточении наказания за посредничество во взяточничестве и покушение. У нас штрафы начали воспринимать, как индульгенцию. А того, по кому плачет тюрьма, отправляют отбывать в облегченных условиях, вместе с теми, кто совершил преступление по неосторожности», - сказал А.Шпекбаев.


Председатель Агентства также сообщил, что, в целях борьбы с коррупцией, планируется дальнейшее совершенствование системы закупок, в исполнение поручения Президента о разработке единой системы закупок, то есть правила будут одни для госорганов и национальных компаний. Перед Агентством стоит задача не допустить в новом Законе коррупционных рисков и лазеек. Уже в этом году начнется работа по обеспечению максимальной прозрачности финансовых транзакций при освоении бюджетных средств и реализации тендеров.


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Ключевые слова: Коррупция, Другие государственные органы,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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