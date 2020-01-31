Для осужденных коррупционеров не будет условно-досрочного освобождения - Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для осужденных коррупционеров не будет условно-досрочного освобождения, кратных штрафов и колоний-поселений. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут проработаны меры по усилению ответственности за коррупцию. Речь идет об отмене отбывания лишения свободы коррупционерами в колониях-поселениях, условно-досрочного освобождения и кратных штрафов по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям, ужесточении наказания за посредничество во взяточничестве и покушение. У нас штрафы начали воспринимать, как индульгенцию. А того, по кому плачет тюрьма, отправляют отбывать в облегченных условиях, вместе с теми, кто совершил преступление по неосторожности», - сказал А.Шпекбаев.

Председатель Агентства также сообщил, что, в целях борьбы с коррупцией, планируется дальнейшее совершенствование системы закупок, в исполнение поручения Президента о разработке единой системы закупок, то есть правила будут одни для госорганов и национальных компаний. Перед Агентством стоит задача не допустить в новом Законе коррупционных рисков и лазеек. Уже в этом году начнется работа по обеспечению максимальной прозрачности финансовых транзакций при освоении бюджетных средств и реализации тендеров.