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Для особенных детей в Казахстане откроют 11 ПМПК в 2023 году

24 Ноября 2022, 18:12
Для особенных детей в Казахстане откроют 11 ПМПК в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), 4 кабинета психолого-педагогической коррекции и 1 реабилитационный центр откроют в Казахстане в 2023 году. Они будут созданы в регионах, где наблюдается наибольшая потребность детей в социальной медико-педагогической поддержке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

На сегодняшний день в стране функционируют 89 ПМПК, 208 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 13 реабилитационных центров.

«До 2025 года Министерство просвещения планирует расширить сеть ПМПК до 125 из расчета 1 ПМПК на 50 тысяч детского населения. Отмечу, что количество ПМПК, коррекционных кабинетов с каждым годом увеличивается. Были открыты ПМПК в Караганде, Актау, Шымкенте, Мангистауской и Алматинской областях. Увеличивается количество коррекционных кабинетов, реабилитационных центров. За последние два года были открыты 13 кабинетов коррекции. Таким образом существенно расширяется охват детей специальной психолого-педагогической поддержкой, что способствует профилактике и снижению детской инвалидности», - отметила директор Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Министерства просвещения Айгерим Кудеринова.

Вместе с тем, в стране возросло количество специальных организаций образования. В Год детей 3 центра поддержки детей с аутизмом созданы в Таразе, Уральске и Караганде.


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