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Для оперативного реагирования на депзапросы активизирован специальный чат в РК

Автор:  
Серик Сабеков
20 Октября 2022, 12:09
Для оперативного реагирования на депзапросы активизирован специальный чат в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководителям госорганов дано поручение держать на контроле вопрос недопустимости поверхностных, неполно подготовленных ответов на депутатские и другие запросы. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство Республики Казахстан, рассмотрев Ваш запрос о необходимости обеспечения качества подготовки ответов, сообщает следующее. Вопросы эффективного взаимодействия с Парламентом Республики Казахстан являются важной частью законотворческой деятельности Правительства. Учитывая актуальность поднимаемых в депутатских запросах проблем, вопросы качественного их рассмотрения находятся на постоянном контроле Правительства», - отмечено в ответе главы Правительства.

Алихан Смаилов также добавил, что на сегодня введена практика прямого визирования ответов профильными вице-премьерами до подписания Премьер-Министром. Также в целях оперативного реагирования на депутатские запросы активизирован общий чат между государственными органами «Депутаттық сауал».

«Первым руководителям государственных органов, входящих в структуру Правительства, дано поручение держать на контроле вопрос недопустимости поверхностных, неполно подготовленных ответов. Государственным органам также поручено установить конструктивную взаимосвязь с инициаторами запросов и предлагать конкретные пути решения поднимаемых вопросов, при необходимости проводить совместные обсуждения», - подчеркнул Алихан Смаилов.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Сенат   Алихан Смаилов  
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