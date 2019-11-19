Для обеспечения правопорядка и розыска пропавших МВД будет привлекать волонтеров
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения правопорядка и розыска пропавших МВД будет привлекать волонтеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Казахстанская полиция планирует привлечь к мероприятиям по охране общественного порядка активное население, в том числе создавая специальные группы правовой направленности для совместного патрулирования и розыска пропавших.
Волонтеры, работающие с полицией, будут обеспечиваться специальными жилетами и радиостанциями для связи», – говорится в сообщении.
Инициатива министра Ерлана Тургумбаева по привлечению общественности, в том числе волонтерского движения к охране правопорядка, поисковым мероприятиям и помощи участковым инспекторам полиции в профилактике правонарушений, будет внедрена во всех регионах страны.
МВД ведет переговоры с вузами и молодежными организациями.
У органов внутренних дел уже имеется положительная практика взаимодействия с волонтерами в организации помощи гражданам во время 28-й зимней Универсиады-2017 (3000 человек), а также проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (1500 человек).
Во время подготовки и проведения международных мероприятий волонтеры были распределены по объектам. Добровольцы обучались навыкам работы с посетителями. Перед сменой для них проводились инструктажи по различным жизненным ситуациям и при противоправных действиях.
Благодаря совместным усилиям полицейских и волонтеров удалось избежать серьезных правонарушений и преступлений.
Уже сегодня во многих регионах волонтеры участвуют в поиске пропавших детей и пожилых людей, раскрытии резонансных преступлений, помогают при различных происшествиях.
К примеру, в поиске ребенка, похищенного в сентябре в Шетском районе Карагандинской области, полицейским активно помогали местные волонтеры.
За несколько месяцев совместной работы полиции и волонтеров в Костанайской области найдено более 20 человек. Среди них – дети и подростки.
Также волонтеры помогают закрашивать надписи с названиями наркосайтов и таким образом вносят вклад в борьбу с наркопреступлениями.
Вовлекая молодежь в охрану общественного порядка, МВД рассчитывает не только повысить эффективность работы по обеспечению спокойствия населения, но также укрепить чувство долга перед обществом и повысить правовую грамотность.
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