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Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов

Автор:  
Серик Сабеков
25 Мая 2023, 21:37
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов заявил, что предприятия не извлекают уроков из несчастных случаев на производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации всех мер по безопасности труда необходимо создать единую информационную систему. Эта работа будет возложена на Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Уже сегодня в производство внедряются цифровые системы в области безопасности труда», - сказал Алтай Кульгинов, выступая на Международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности – KIOSH 2023.

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Кроме того, заместитель Премьер-Министра отметил, что предприятия в регионах не извлекают уроков из несчастных случаев на производстве.

«В нашей стране работает много компаний, в том числе крупные международные предприятия. Они основываются на зарубежном опыте и создают условия для предотвращения инцидентов на производстве. Однако, несмотря на несчастные случаи, есть и те, кто не извлекает уроков из этого, повторяя одну и ту же ошибку каждый год. Немало тех, кто не берет пример с предприятий, где соблюдается безопасность труда. Уровень травматизма у них растет с каждым годом», - резюмировал Алтай Кульгинов.

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Ранее он сообщил, что на предприятиях Казахстана - высокий показатель промышленного травматизма. Ежегодно получают травмы 2000 человек. Из них погибло около 200 человек.

По данным Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 203 из которых погибли.

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Безопасность   Цифровой Казахстан   Алтай Кульгинов  
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