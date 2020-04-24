Для Нурсултана Назарбаева идея евразийского сотрудничества - это идея его жизни – Александр Сидорович

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева идея евразийского сотрудничества - это внутренняя идея его жизни. Об этом заявил директор Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук Александр Сидорович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для Нурсултана Абишевича идея евразийского сотрудничества - это внутренняя идея его жизни. Мы видели его выступление в Евразийском университете на съезде Евразийской ассоциации университетов. На этом событии был первый момент, когда от всего сердца, взволнованно в течение 10 минут Нурсултан Абишевич стоял перед залом и выступал с самой сокровенной мыслью по поводу евразийского единства. В зале сидели 100 ректоров со всех стран Содружества», - вспомнил Александр Сидорович в ходе телемоста «Евразийская интеграция – историческая инициатива Н.А. Назарбаева».

По его словам, встреча была продолжительной.

«Нурсултан Абишевич выражал твердую уверенность в том, что это сотрудничество будет развиваться, и что он искренне предан этой идее евразийского сотрудничества. И это не случайно. За этой идеей стоят огромные масштабные процессы, огромные масштабные мысли и стоит новое миропонимание», - подчеркнул Александр Сидорович

Ранее сообщалось, что в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоялся телемост «Евразийская интеграция – историческая инициатива Н.А. Назарбаева».