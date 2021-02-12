Для нее нет чужих детей - воспитатель-мама SOS детской деревни о первой встрече с Сарой Назарбаевой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Добрая и заботливая – такие слова используют в своей речи очень многие казахстанцы, говоря о Саре Назарбаевой. Много лет Сара Алпысовна, которой 12 февраля исполняется 80 лет, занимается деятельностью по охране материнства и детства, укреплению института семьи, семейных, нравственных ценностей, развитию образования, воспитанию подрастающего поколения, способствует совершенствованию законодательства и издает книги в этих сферах. По случаю юбилея воспитатель-мама SOS детской деревни Жанар Рахимбаева рассказала МИА «Казинформ» о своей первой встрече с Сарой Назарбаевой.

«Безусловно, к числу наиболее важных проектов Сары Алпысовны относится проект «SOS детские деревни Казахстана», - отмечает воспитатель-мама. - Благодаря ее личным усилиям сегодня детские деревни – показательный пример того, как необходимо растить, воспитывать ребенка, оставшегося без попечения родителей, сформировать самостоятельного человека, способного стать полноценным членом общества».

Первая детская деревня была открыта в Алматы в 1997 году, вторая – в г.Нур-Султане в 2000 году, третья – в г.Темиртау в 2004-м. С момента принятия Закона о детских деревнях из стен детских деревень выпущено более 2 500 тысяч детей. В настоящее время в 15 детских деревнях воспитывается 941 ребенок, из них в 3 SOS – детских деревнях проживают около 300 детей.

Рассказывая о значимости работы детских деревень, директор «SOS детская деревня Астана» Зауреш Арыстанова отмечает: «Большая заслуга Сары Назарбаевой в том, что она внедрила в нашей стране новую модель воспитания детей, оставшихся без попечения родителей – когда дети помещаются в ту среду, которая максимально приближена к семье. И эта модель, как показывает время, выдает успешные результаты: дети лучше социализируются, у них есть моральные, семейные ценности. Годы идут, а дело Сары Алпысовны живет и продолжает развиваться! Я знаю, что она занималась изданием книг, направленных на укрепление нравственности, продвигала важные изменения в законодательство по охране материнства и детства. Она очень искренний и светлый человек, который реально многое сделал для казахстанских детей».

Необходимо отметить, что «SOS детские деревни Казахстана» участвуют в оказании помощи и другим детям, живущим в иных учреждениях и семьях. В деревнях реализуются социальные проекты по профилактике социального сиротства и поддержке семей в трудной жизненной ситуации. Для этого при каждой детской деревне работает Центр поддержки детей и семьи. Обратившись в такой центр, можно получить помощь психолога, логопеда и других специалистов, а также важную информацию по вопросам улучшения здоровья, выхода из кризисных ситуаций и др.

Пожалуй, чтобы лучше понять атмосферу, созданную в детской деревне, эффективность ее работы, нужно послушать людей, проводящих свое время там.

Так, Жанар Рахимбаева - воспитатель-мама рассказывает: «Я работаю более 20 лет в детской деревне. Сейчас у меня на руках 5 детей. До этого взрастила и воспитала 10 ребят. Мы – семья. Каждый новый год мы встречаем вместе, дарим подарки друг другу. Мои дети приезжают ко мне из разных городов. Они успешные – кто-то работает, кто-то учится.

Во время первой встречи с Сарой Алпысовной я сильно переживала. Но как только она начала знакомиться с нами, все волнения и переживания улетучились. А появились чувства искренней заботы, безмерной любви, поддержки и простоты. Она нам как мама, добрая и заботливая. Она своими добрыми делами показала, что чужих детей не бывает. У каждого ребенка должна быть мама!»

Воспитанница деревни Индира Сартаева с теплотой вспоминает время, проведенное там: «Мне 20 лет. Я учусь на факультете «Журналистика» ЕНУ. Воспоминания о детской деревне самые теплые. Мы росли там в любви и заботе. Те ребята, их 12 человек, с которыми я была в деревне стали мне родными. Всегда общаемся и поддерживаем друг друга».

Другая выпускница деревни Светлана Тарасова рассказывает о том, что здесь она сформировалась как личность, определив приоритеты в жизни: «В деревне я получила хорошее воспитание и, главное, обрела близких, родных людей, которыми очень дорожу. Я мечтала заниматься творческой деятельностью. Меня тут в этом поддерживали. И я поступила на грант в Казахский национальный университет искусств «Шабыт». Учусь на режиссера, актера драматического театра. Еще я являюсь председателем молодежного крыла в Ассамблее народа Казахстана».

Кстати, по поводу поддержки образования детей. В 2014 году Сара Алпысовна открыла образовательные депозиты для каждого ребенка, проживающего в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей. Всего было открыто 7 783 вклада. На эти гранты уже тысячи выпускников детских домов отучились в ВУЗ-ах и колледжах.

«Сара Назарбаева посвятила себя самому благородному делу – поддержке семьи, воспитанию и образованию детей. И эти устремления являются примером человеколюбия. Они придают людям силу, вселяют веру в лучшее и вдохновляют многих также совершать светлые поступки во благо других», - отмечают в детской деревне.



