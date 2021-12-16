Для нашего народа нет ценности выше, чем независимость - Маулен Ашимбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».
« Этот исторический рубеж нашей независимости мы встречаем значительными достижениями. Благодаря стратегической политике Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева было обеспечено системное развитие страны во всех сферах. Главное, что за эти годы наше независимое государство полностью сформировалось «, - отметил Маулен Ашимбаев.
Спикер Сената отметил, что международное сообщество признало Казахстан территорией мира, стабильности и согласия. За эти годы удалось серьезно продвинуться в изучении истории нашей страны, в поддержке национальной культуры и укреплении статуса государственного языка. Была построена новая столица в центре страны, интенсивно развивается в последние годы священный для всего Тюркского мира Туркестан. Спикер Сената подчеркнул, что независимость также придала импульс развитию всех регионов Казахстана.
« Теперь наша общая задача – продолжение этого курса развития и дальнейшее укрепление независимости. Политика Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нацелена на обеспечение преемственности и прогресса. Для нашего народа нет ценности выше, чем независимость. Именно она сплотила и мобилизовала наше общество. Сейчас важно ценить то, что мы уже имеем и преумножать эти достижения. Для этого важно сохранить стабильность и единство народа, а также активно трудиться во благо страны «, - подчеркнул спикер Сената и пожелал всем благополучия и процветания.
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