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Для нас важно здоровье каждого человека в стране – Азат Перуашев

Автор:  
Арайлым Мұрат
22 Июля 2020, 12:24
Для нас важно здоровье каждого человека в стране – Азат Перуашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Агентства РК по противодействию коррупции депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции демократической партии «Ак жол» в Мажилисе Парламента РК Азат Перуашев рассказал о том, какую поддержку населению они оказывают в период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас важно здоровье каждого человека в стране, мы обеспокоены тем, что происходит в различных местностях Казахстана. Поэтому побывали в Аркалыке (Костанайская область), чтобы оценить ситуацию. Только по личному своему графику запланировал поездку в 10 регионов. В ходе нашей поездки в Аркалык побывали в местных больницах, поговорили с врачами, с родственниками умерших от коронавируса, также мы осмотрели аптеки. Что касается обеспечением лекарств, если честно, владельцы аптек нам жаловались и говорили: «Почему СК-Фармация» сказала, что нет дефицита на лекарства? Как это дефицита нет?» Мы три дня посвятили местным аптекам. Увидели, что везде очереди, у входа даже повесили список лекарств, которых в наличии нет, чтобы люди зря не стояли в очереди. Значит, дефицит в аптеках есть. Но в больницах нет. «СК-Фармация» обеспечивает лекарственными препаратами государственные больницы. Местные аптеки на это жалуются и говорят: почему они обеспечивают только государственные клиники, что же будет с нами? То есть проблема существует», - пояснил депутат.

По его словам, с целью оказания поддержки населению Аркалыка в период пандемии, были закуплены три аппарата искусственной вентиляции легких, продовольствием помогли 20 нуждающимся семьям.

«Перед тем, как поехать в Аркалык, мы переговорили с местными властями о том, чем мы можем помочь. Они говорили, что не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы связались с предпринимателями. Согласовали и закупили три таких аппарата. Около 20 нуждающимся семьям помогли продовольствием. Решили оказать такую помощь. Кроме того, дал поручение нашему филиалу в Костанайской области, чтобы они и дальше оказывали поддержку нуждающимся семьям», - отметил Азат Перуашев.

Депутат считает, нельзя забывать о том, что поселки, маленькие регионы нуждаются в помощи, им необходимо оказывать поддержку.

«Активисты не стали ждать, когда ответственные лица, власти будут помогать. Они сами начали оказывать помощь: помогать продуктами питания, закупать лекарства и медицинские оборудования. Наше гражданское общество начинает серьезно относиться к проблеме. Именно такая координация должна быть между гражданским обществом и государством. Однако такие мероприятия проводятся только в крупных городах. А в маленьких поселках не проводится такая работа. Поэтому нужно поддерживать поселки, регионы. Мы решили внести свой вклад, чтобы обратили внимание на проблему в поселках», - заключил руководитель фракции демократической партии «Ак жол» в Мажилисе Парламента РК Азат Перуашев.


Мажилис   Здравоохранение   Политические партии   Общество  
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