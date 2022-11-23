Для нас важно мнение народа Казахстана - спикер Мажилиса

23 Ноября 2022, 15:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по выборам Президента РК прокомментировал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, это следует понимать как рекомендацию, а не критику со стороны организации. Во-вторых, есть много критиков. Поэтому мы должны для себя определить, чье мнение важно для нас. Мне кажется, что для нас важно мнение народа Казахстана. Народ Казахстана оказал Касым-Жомарту Кемелевичу большую поддержку и доверие. Выборы прошли справедливо и прозрачно. Я думаю, что никто не сомневается в этом», - сказал председатель Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов.

Ерлан Кошанов также напомнил, что перед проведением выборов он посетил регионы и увидел, какова позиция казахстанцев в отношении политики действующего Президента.

«Мы ходили на рынки и встречались с безработной молодежью. Спустились в шахты. Где бы мы ни находились, была поддержка населения. Встречались с общественными организациями, представителями гражданского общества. Да, есть критика. Есть и другие мнения по поводу ряда проблем. Но, в конечном счете, Казахстану в первую очередь необходимо сохранить стабильность, целостность нашей территории», - считает Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также отметил, что наблюдали за выборами Президента представители 35 стран, многие из которых дали положительную оценку.

Как подчеркнул спикер палаты, Министерство иностранных дел РК уже дало официальный комментарий к заявлению миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Ранее заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко прокомментировал заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по выборам Президента РК.