Для нас вакцина, произведенная в Караганде, произведена в Казахстане – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для нас вакцина, произведенная в Караганде, произведена в Казахстане. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства поддерживает программу вакцинации, привился, показывает свою гражданскую позицию. Он действительно говорил о том, что привьется казахстанской вакциной. Для нас вакцина, произведенная в Караганде, произведена в Казахстане. То есть, это вакцина, произведенная в Казахстане, на казахстанском заводе. QazVac тоже будет произведена в Казахстане. Поэтому здесь мы не видим каких-то проблем», - считает министр здравоохранения.

Он отметил, что самое главное – был посыл от Главы государства показать, что вакцинация важна для каждого гражданина и является мерой, которую признали все страны мира, что это единственный способ избежать изоляции.

«Поэтому мы так же, как и Глава государства всех призываем привиться и создать коллективный иммунитет», - добавил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом.