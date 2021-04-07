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    17:52, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Для нас вакцина, произведенная в Караганде, произведена в Казахстане – Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для нас вакцина, произведенная в Караганде, произведена в Казахстане. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства поддерживает программу вакцинации, привился, показывает свою гражданскую позицию. Он действительно говорил о том, что привьется казахстанской вакциной. Для нас вакцина, произведенная в Караганде, произведена в Казахстане. То есть, это вакцина, произведенная в Казахстане, на казахстанском заводе. QazVac тоже будет произведена в Казахстане. Поэтому здесь мы не видим каких-то проблем», - считает министр здравоохранения.

    Он отметил, что самое главное – был посыл от Главы государства показать, что вакцинация важна для каждого гражданина и является мерой, которую признали все страны мира, что это единственный способ избежать изоляции.

    «Поэтому мы так же, как и Глава государства всех призываем привиться и создать коллективный иммунитет», - добавил Алексей Цой.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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