Для нас это очень важно – депутат о Дне памяти жертв политических репрессий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Ахмед Мурадов поделился мнением о важности Дня памяти жертв политических репрессий, ежегодно отмечаемого в стране 31 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Замечательно, что у нас в Казахстане есть такой день и официальное отношение руководства страны и общества к тем событиям. Закон, принятый в 1993 году о реабилитации жертв политических репрессий, дал надежду и веру тем, кто очень долго ждал восстановления справедливости по отношению к репрессированным», - сказал Ахмед Мурадов в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.
По его словам, многие во время репрессий были депортированы в Казахстан.
«Это или сами жертвы политических репрессий, или их дети. На нас это очень сильно отражается, поэтому для нас это очень важно. Это святая память о тех, кого уже нет с нами. Это самое тяжелое испытание для любой семьи и даже для поколения, когда не оплакана утрата, не установлено место могилы, непонятно, как похоронен и как был убит или умер тот, кто тебе дорог, чьим именем ты гордишься. Многие боялись называть имена и фамилии своих репрессированных родственников, а сегодня мы с гордостью носим их портреты, их именами называем города и улицы, площади и учебные заведения. И это - великая заслуга независимости Казахстана», - отметил депутат.
А. Мурадов назвал 31 мая траурным днем.
«Люди идут к монументам и к другим памятным знакам. Для казахов очень важно, чтобы было восстановлено доброе имя народа. Но для всех остальных выразить свое отношение к казахам – это благодарность за все то, что было с ними на казахской земле. Это делают люди разных национальностей, они испытывают чувство великого уважения к тем, кто рядом с ними сегодня. Президент вчера обратился к нам и сказал, что будет создана специальная комиссия по реабилитации незаконно репрессированных – это очень важно. Таким образом, люди в поиске правды обретут еще и утешение для своей души. Наконец, в Казахстане станет точно известно, сколько же все-таки было жертв, а также, где находятся их могилы», - заключил мажилисмен.
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