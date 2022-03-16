Для модернизации органов внутренних дел проводится 127 мероприятий – Алексей Милюк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как проходит модернизация органов внутренних дел, рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк в ходе онлайн-обсуждения «Новая полиция Казахстана. Современные вызовы и запросы общества», организованного ОФ «Центр исследования правовой политики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство проводит масштабную модернизацию органов внутренних дел. Цель реформ – создание современной, технологичной, пользующейся доверием населения системы самого крупного правоохранительного органа. Основным инструментом реформирования стала утвержденная Правительством Дорожная карта модернизации органов внутренних дел. Этим программным документом предусмотрена реализация девяти основных направлений, включающих в себя 127 мероприятий», – сказал А. Милюк.

По его словам, в рамках модернизации упразднено 106 излишних управленческих звеньев, около 1,5 тысячи руководящих должностей. На 11% сокращена численность сотрудников Министерства. Изменена система оплаты труда и улучшена социальная защищенность сотрудников. С июля 2019 года осуществлено дифференцированное повышение окладов, с января текущего года проводится дальнейшее увеличение денежного довольствия. Расширен перечень должностей, имеющих право на жилищные выплаты, охвачено около 72% нуждающихся в жилье сотрудников. Оптимизировано ведомственное образование, из 12 учебных заведений оставлено шесть лучших. В рамках работы по исключению несвойственных функций сокращена практика массового привлечения сотрудников для обеспечения безопасности на спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Передается в конкурентную среду охрана ряда объектов государственных органов. На первом этапе переданы 72 объекта, на втором этапе планируется передать 581 объект. Лимитная численность МВД сокращена еще на три тысячи единиц. Также ведется внедрение новых форматов работы с населением. Созданы приемные для граждан и фронт-офисы. Активно используются возможности социальных сетей, открыты персональные аккаунты руководителей органов полиции, к чатам домовладельцев подключены участковые инспекторы. Введены в практику отчеты руководителей и участковых перед населением. По линии противодействия коррупции, в частности, функции регистрации автотранспорта и выдача водительских удостоверений переданы в ЦОНы. Проводится цифровизация административного и уголовного производства, автоматизированы 95% госуслуг, оказываемых органами внутренних дел. Все патрульные и более 65% сотрудников пенитенциарных учреждений оснащены видеожетонами. Внедрен новый порядок приема сообщений о преступлениях через мобильное приложение.

А. Милюк также отметил, что с этого года в Казахстане вводится сервисная модель работы полиции, с использованием опыта реализации пилотного проекта в Карагандинской области.