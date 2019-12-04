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Для любителей хоккея специальные автобусы запустят в Нур-Султане
4 Декабря 2019 18:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 4 декабря, будет организована подача четырёх специальных Sport Shuttle Bus маршрутов (№805-808) на хоккейный матч «Барыс» - «Йокерит». Об этом передаёт МИА «Казинформ».
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Начало матча в 19:30. Автобусы будут курсировать по расписанию буднего дня.
Фото: alrt.kz
Ключевые слова: Нур-Султан, Статистика, Транспорт,
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