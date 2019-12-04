+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 1 °С
USD 387.07 EUR 428.95
RUB 6.04 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Для любителей хоккея специальные автобусы запустят в Нур-Султане

4 Декабря 2019 18:25
Поделиться:
Для любителей хоккея специальные автобусы запустят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 4 декабря, будет организована подача четырёх специальных Sport Shuttle Bus маршрутов (№805-808) на хоккейный матч «Барыс» - «Йокерит». Об этом передаёт МИА «Казинформ».

Новости по теме

Приятно находиться в числе лучших спортсменов Казахстана - Никита Михайлис
Второклассница из Нур-Султана встретилась с послом Федерации хоккея из Канады «Барыс» в овертайме победил «Автомобилист» и продлил невероятную серию в КХЛ IIHF представила молодежную сборную Казахстана на МЧМ-2020 в Чехии

Начало матча в 19:30. Автобусы будут курсировать по расписанию буднего дня.

Фото: alrt.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Статистика, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив