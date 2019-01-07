Для костанайских школьников разработали новое меню

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Школьники Костаная начнут питаться рациональнее и вкуснее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Костанайские новости».

Отдел образования города Костаная разработал новое школьное меню. Оно учитывает все рекомендации санврачей и диетологов - сезонность, возрастные особенности учащихся, продолжительность пребывания в школе. Отныне в рационе костанайских школьников будет больше витаминов и минералов, меньше соли и сахара. Кроме того, школьники начнут есть фрукты, мед и сузбеше.

Стоить новое питание будет дороже, чем нынешнее. В ближайшее время родителей оповестят, насколько.