Для коллективного иммунитета нужно привить не менее 70% населения - Асет Калиев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области активно проводится вакцинация населения, передает корреспондент МИА «Казинформ». О том, как это происходит, а также о значении вакцинации для избавления от коронавирусной инфекции, корреспонденту «Казинформа» рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

- Асет Аскерович, сколько в нашей области планируется провакцинировать жителей для создания коллективного иммунитета и сколько на данный момент уже получили прививки?

- На сегодняшний день по Жамбылской области всего привито 40 463 человека. Иммунизация против коронавируса продлится до конца года, и всего планируется привить более 582 тысячи жителей. Это при более чем миллионном населении жамбылского региона составляет почти половину жителей.

- Насколько опасен этот вирус?

- Наша планета Земля второй год испытывает колоссальные трудности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Пандемия 2020 года продолжает уносить жизни сотни тысяч людей в мире. За этот период разработаны протоколы лечения коронавирусной инфекции, увеличился коечный фонд, подготовлены профессиональные кадры, улучшилась материально-техническая база медицинских организаций, создан необходимый запас медикаментов.

Семейство коронавирусов известно давно, они могут поражать людей и животных. Известно, что некоторые из них способны вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных состояний. Но до вспышки инфекции в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года о новом вирусе и заболевании ничего не было известно. Именно последний из открытых коронавирусов вызывает заболевание COVID-19.

Вирус 2019-nCoV относится к типу коронавирусов, провоцирующих у инфицированных людей развитие пневмонии. Однако за этот период коронавирус приобрел свойство возникновения новых штаммов мутации с агрессивным воздействием на человека. Вирус COVID-19 вызывает полиорганное поражение головного мозга, желудочно-кишечного тракта, поражаются сосуды сердца и почек. Но наиболее распространенным клиническим проявлением новой коронавирусной инфекции является поражение дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

- Как долго это сохраняется и что с этим делать?

- Изменения, которые произошли в легких, после перенесенной пневмонии могут сохраняться довольно долго, так как результат воспаления - это фиброз. Возникшие при этом фиброзные изменения в результате действия вируса наиболее тяжело поддаются лечению, однако адаптационные возможности организма, при правильном подходе у пациента, позволяют полностью клинически восстановиться. В этих целях в Жамбылской области прошлой осенью открыт реабилитационный центр для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию.

- Если сравнить течение пандемии в других странах и у нас…

- С начала пандемии в мире заразилось более 150 миллионов человек, умерло более трех миллионов человек. К сожалению, в последнее время ситуацию по коронавирусу во многих странах не назовешь стабильной. Крайне сложная ситуация в США, Индии, Бразилии, странах Европы. Так в Индии только за одни сутки 6 мая этого года заболели 412 тысяч человек. Смертность огромная. Ситуация в Казахстане остается нестабильной, периодически новые области входят по эпидраспространению в «красную зону», «желтую зону». Жамбылская область была в «красной зоне» распространения COVID-19, теперь переместилась в «зеленую». Но это не повод для самоуспокоения, необходимо соблюдать соответствующие санитарно-эпидемиологические требования и, конечно же, вакцинироваться.

С начала 2021 года по области зарегистрировано 3 517 случаев COVID-19, в том числе, больных с симптомами и с бессимтомным течением. Значительный процент заболевших составляют жители города Тараза, примерно 55%. Высокие показатели в Кордайском, Байзакском, Шуском, Жамбылском, Жуалынском районах. Наибольшая заболеваемость COVID-19 среди возрастных групп 30-39 лет, 60-69, 50-59. В структуре заболевших большинство женщины.

Что касается случаев не идентифицированной пневмонии, то наибольшее число случаев пневмонии зарегистрировано в Таразе, Байзакском, Меркенском, Жуалынском, Таласском районах.

- Как обстоят дела с вакцинацией населения в нашем регионе?

- С 1 февраля 2021 года в регион было поставлено 31 500 доз вакцины «Спутник V», и в первую очередь были вакцинированы медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями.

С начала февраля в Жамбылскую область начала поступать отечественная вакцина QazVac. А 7 мая начались поставки 60 тысяч доз вакцины Hayt-Vax, произведенной фармацевтической промышленностью ОАЭ и китайской компанией «Синофарм». Эта вакцина показана лицам в возрасте от 18 лет и старше, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, но при отсутствии их обострения. Не рекомендуется лицам с тяжелыми аллергиями, беременным, кормящим и детям младше 18 лет.

Однократно, по состоянию на 27 мая, привито 106 151 жителей Жамбылской области, что составляет 18,2% охвата от лиц, подлежащих в регионе вакцинации лиц. Это 13 640 медработников, 18 673 работников образования, 6 045 сотрудников силовых служб, 2 201 госслужащих, 1 555 студентов, 496 работников социальных учреждений, 1 511 лиц с хроническими заболеваниями и 52 030 других. Каких-либо реакций и осложнений после прививок нет. Проведение прививочной работы среди населения Жамбылской области продолжается.

Коронавирусная инфекция (КВИ) представляет собой значительную эпидемиологическую опасность в плане быстрого распространения вируса и заражения большого количества людей, а также с возможностью развития тяжелых осложнений. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем жителям Жамбылской области, ко всем казахстанцам. Остановить распространение коронавирусной инфекции – наша общая задача. И добиться этого можно только в том случае, если каждый будет соблюдать установленные правила и придерживаться рекомендаций. Столкнуться с носителем коронавирусной инфекции сегодня несложно, ведь, к сожалению, наши люди продолжают проводить тои, свадьбы, семейные торжества, не соблюдая предписанные правила, масочный режим, социальную дистанцию.

Сегодня только вакцинация и соблюдение мер личной и социальной безопасности способны остановить распространение коронавирусной инфекции. Чтобы получить коллективный иммунитет, необходимо привить не менее 70% населения. Только такой подход позволит сформировать популяционный иммунитет. Главное для каждого из нас в это непростое время - ответственность, сознательность, дисциплинированность. Примите для себя правильное решение - обратитесь в прививочный пункт для получения прививки против COVID-19. Берегите себя и своих близких!

- Спасибо за беседу!



