Для кого предъявление водительского удостоверения и техпаспорта остается обязательным в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На кого не распространяются нормы закона, исключающего обязанность носить с собой водительское удостоверение и техпаспорт? На этот вопрос ответил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что принятые поправки не распространяются в отношении автомашин с иностранными госномерами, а также лиц, получивших водительские удостоверения за пределами Казахстана. Для них предъявление водительского удостоверения и техпаспорта остается обязательным», - пояснил Серик Тусупов,

Ранее он сообщил, что 1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Данным Законом исключается обязанность водителей иметь при себе выданное в Казахстане водительское удостоверение, при наличии документа, удостоверяющего личность, а также техпаспорт на автомобиль. Исключается административная ответственность за отсутствие указанных документов.

«Закон подписан 1 февраля, но вступит он в силу по истечении 10 календарных дней после дня первого его официального опубликования», - уточнил Серик Тусупов.