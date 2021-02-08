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    11:55, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Для кого предъявление водительского удостоверения и техпаспорта остается обязательным в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На кого не распространяются нормы закона, исключающего обязанность носить с собой водительское удостоверение и техпаспорт? На этот вопрос ответил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо отметить, что принятые поправки не распространяются в отношении автомашин с иностранными госномерами, а также лиц, получивших водительские удостоверения за пределами Казахстана. Для них предъявление водительского удостоверения и техпаспорта остается обязательным», - пояснил Серик Тусупов,

    Ранее он сообщил, что 1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Данным Законом исключается обязанность водителей иметь при себе выданное в Казахстане водительское удостоверение, при наличии документа, удостоверяющего личность, а также техпаспорт на автомобиль. Исключается административная ответственность за отсутствие указанных документов.

    «Закон подписан 1 февраля, но вступит он в силу по истечении 10 календарных дней после дня первого его официального опубликования», - уточнил Серик Тусупов.


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