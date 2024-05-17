Для Казахстана важен вклад в цели устойчивого развития бизнеса – Маулен Ашимбаев
Казахстан заинтересован в устойчивом развитии, использовании передовых финансовых инструментов, продвижении актуальных принципов достижения экологических и социальных целей. Об этом сообщил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Реализация глобальной повестки устойчивого развития зависит не только от соответствующей государственной политики. При этом в ее реализации очень важно участие всех сторон, в том числе бизнес-среды. Именно поэтому сегодняшнее заседание парламентской комиссии посвящено вопросам, связанным с вкладом бизнеса в достижение целей устойчивого развития. Международная практика выработала принципы ESG (экологического, социального и корпоративного управления) для разъяснения экологических, социальных и управленческих аспектов предпринимательской деятельности. Следует отметить, что они соответствуют целям устойчивого развития. В целом внедрение принципов ESG в мире способствует формированию стабильного бизнеса, повышению его конкурентоспособности и прославлению долгосрочных ценностей, — сказал Маулен Ашимбаев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана
По его словам, инвесторы и потребители часто отдают предпочтение компаниям, которые обладают осознанием экологической ответственности, заботятся о своих сотрудниках и обществе, а также придерживаются высоких стандартов корпоративного управления.
- Известно, что эти вопросы актуальны и для Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев делает акцент на привлечении инвестиций, особенно «зеленых» фондов, в экономику страны. Глава государства также отметил важность соблюдения принципов ESG. В целом эти стандарты, несомненно, очень важны для устойчивого развития. Поэтому Казахстан заинтересован в продвижении соответствующих принципов устойчивого развития, использования передовых финансовых инструментов и достижения экологических и социальных целей. Однако и в этом направлении есть проблемы, которые ждут своего решения. В связи с этим на сегодняшнем заседании парламентской комиссии мы рассмотрим вопросы, связанные с экологической и социальной ответственностью бизнес-среды, а также внедрением принципов ESG в стране, - сказал председатель Сената.