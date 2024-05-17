Для Казахстана важен вклад в цели устойчивого развития бизнеса – Маулен Ашимбаев

Казахстан заинтересован в устойчивом развитии, использовании передовых финансовых инструментов, продвижении актуальных принципов достижения экологических и социальных целей. Об этом сообщил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Реализация глобальной повестки устойчивого развития зависит не только от соответствующей государственной политики. При этом в ее реализации очень важно участие всех сторон, в том числе бизнес-среды. Именно поэтому сегодняшнее заседание парламентской комиссии посвящено вопросам, связанным с вкладом бизнеса в достижение целей устойчивого развития. Международная практика выработала принципы ESG (экологического, социального и корпоративного управления) для разъяснения экологических, социальных и управленческих аспектов предпринимательской деятельности. Следует отметить, что они соответствуют целям устойчивого развития. В целом внедрение принципов ESG в мире способствует формированию стабильного бизнеса, повышению его конкурентоспособности и прославлению долгосрочных ценностей, — сказал Маулен Ашимбаев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана

По его словам, инвесторы и потребители часто отдают предпочтение компаниям, которые обладают осознанием экологической ответственности, заботятся о своих сотрудниках и обществе, а также придерживаются высоких стандартов корпоративного управления.