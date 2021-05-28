Для кандидатов в резервисты введено новое требование по наличию сертификата о владении госязыком – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время будет начат второй набор в Президентский молодежный кадровый резерв. В рамках нового отбора было введено требование по наличию у кандидатов сертификата о владении государственным языком не ниже среднего уровня (В1). Об этом сообщил на своем Telegram-канале помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«В ближайшее время будет начат второй набор в Президентский молодежный кадровый резерв. Так, 18 мая 2021 года Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2019 года № 141 «О некоторых вопросах Президентского молодежного кадрового резерва».

Во втором отборе в ПМКР могут принять участие молодые люди до 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее 5 лет. Также в рамках нового отбора было введено требование по наличию у кандидатов сертификата о владении государственным языком не ниже среднего уровня (В1).

Отбор кандидатов будет проводиться через специальную информационную систему в несколько этапов: 1. Прием документов (онлайн); 2. Оценка способностей работы с текстовой и числовой информацией (онлайн); 3. Решение ситуационных задач (онлайн); 4. Оценка компетенций (офлайн); 5. Собеседование с кандидатами в Экспертной комиссии (онлайн); 6. Рассмотрение на заседании Национальной комиссии (предварительно онлайн).

Кандидаты будут зачислены в резерв на 3 года.

На сегодняшний день из первого набора ПМКР на различные должности в госорганы и квазигосударственные компании назначены 179 резервистов.

Таким образом, Президентский молодежный кадровый резерв уже реализует свою ключевую задачу - создание эффективного социального лифта для молодых профессионалов», - написал Ерлан Карин.