Для кандасов упрощен порядок получения госуслуг по оформлению гражданства Казахстана
Так, после заявления на вышеупомянутую госуслугу, услугополучатель сможет воспользоваться услугами «Включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев», «Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан», а также «Регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан».
Сроки оказания услуги по принципу «одного заявления»:
– присвоение или продление статуса кандаса – 4 рабочих дня;
– включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев – 14 рабочих дней;
– выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан – 45 календарных дней;
– регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан – 30 рабочих дней.
День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.
В целях получения данной композитной государственной услуги кандасам достаточно представить соответствующие документы согласно единому перечню.