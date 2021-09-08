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    14:25, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Для кандасов упрощен порядок получения госуслуг по оформлению гражданства Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 сентября четыре государственные услуги для этнических казахов, вернувшихся на историческую родину, начали оказывать по принципу «одного заявления». Услуга «Присвоение или продление статуса кандаса» оказывается совокупно с ещё тремя услугами, необходимыми переселенцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    Так, после заявления на вышеупомянутую госуслугу, услугополучатель сможет воспользоваться услугами «Включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев», «Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан», а также «Регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан».

    Сроки оказания услуги по принципу «одного заявления»:

    – присвоение или продление статуса кандаса – 4 рабочих дня;

    – включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев – 14 рабочих дней;

    – выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан – 45 календарных дней;

    – регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан – 30 рабочих дней.

    День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.

    В целях получения данной композитной государственной услуги кандасам достаточно представить соответствующие документы согласно единому перечню.

    Теги:
    Минтруда РК Соотечественники Другие государственные органы Общество
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